10 ore fa

🔴 LAVORI SU CORSO LENOCIDiffondiamo integralmente il comunicato stampa del collettivo "Rivoluzione Orta Nova" in merito ai lavori pubblici su Corso Lenoci #politica5rs "È notizia di qualche giorno fa che sono stati sgomberati i cantieri per il rifacimento di Corso Lenoci ad Orta Nova e da indiscrezioni sembra che la ditta vincitrice dell'appalto non sia più intenzionata ad effettuare i lavori. Risulta curioso che l'amministrazione Lasorsa invece di imporre alla ditta appaltatrice la esecuzione dei lavori (aggiudicati durante l'amministrazione Tarantino), abbia proceduto ad affidare altri 150.000,00 euro per il completamento dei marciapiedi di corso Lenoci, senza che la stessa azienda abbia mai iniziato i lavori precedenti aggiudicati nel 2019. Come mai tutta questa generosità da parte dell'amministrazione Lasorsa nei confronti di questa impresa edile vicina all'amministrazione Tarantino durante il suo mandato? Cosa ne pensa il noto assessore "calviano" ai lavori pubblici Michele De Finis, che anni addietro accusava le precedenti amministrazioni di "far lavorare" sempre le imprese di “amici degli amici”??? Dovremmo prendere atto che è nata una nuova e salda amicizia??? Lo sa il sindaco Lasorsa che a causa delle ingiustificate e lunghe sospensioni dei lavori, qualora la ditta dovesse definitivamente rinunciare e richiedere il mancato utile al Comune, il movimento civico RIVOLUZIONE ORTA NOVA chiederà alla Corte Dei Conti di far pagare i danni direttamente all'amministrazione del sindaco "spettatore"???"