La Capitanata piange Floredana Arnò. La presidentedessa del Club Unesco di Foggia e personalità di spicco della cultura locale si è spenta a causa di un brutto male che stava combattendo. Dal mondo della politica e della cultura di Capitantata sono tante le voci di cordoglio che si sono levate in suo ricordo.

“La scomparsa di Floredana Arnò, presidentessa del Club per l’Unesco di Foggia, è una notizia che ci riempie di tristezza” – ha affermato il presidente della provincia di Foggia, Nicola Gatta. “Mancheranno a tutti noi il suo entusiasmo, il suo immenso amore per il territorio e la sua passione per la valorizzazione delle nostre ricchezze, soprattutto in ambito culturale”.

“A suoi familiari, a titolo personale ed istituzionale, rivolgo le mie condoglianze ed il mio affettuoso abbraccio” – conclude Gatta. “A noi spetta adesso il compito di proseguire il lavoro svolto fino alla fine da Floredana, onorando in questo modo tutto ciò che ci ha saputo donare con la sua attività”.