Sarà Francesco Renga l’ospite della Festa Patronale di Cerignola, edizione 2022.Il popolare cantautore si esibirà il 7 settembre in piazza Duomo. Contrariamente alla tradizione, il concerto della festa patronale cerignolana si terrà quindi due giorni prima al tradizionale 9 settembre.

C’è grande attesa per l’esibizione dell’ex leader dei Timoria, che torna ad esibirsi dal vivo quest’anno dopo le restrizioni della pandemia. Renga è atteso dal tour estivo 2022, in partenza il prossimo 19 luglio dal celebre Ferrara Summer Festival. Il prossimo 26 luglio sarà in Capitanata a Vico del Gargano Piazza Monte Tabor.