Piazza Aldo Moro a Ordona è l’unica tappa pugliese del tour di Matteo Romano e Alfa. Il 10 agosto alle 21.30, infatti, i giovanissimi musicisti saranno protagonisti della festa di San Leone con due entusiasmanti momenti live inseriti nel cartellone dell’estate Ordonese 2022.

Matteo Romano, ventenne, ha pubblicato in meno di due anni il singolo doppio platino “Concedimi” (che ad oggi ha totalizzato oltre 35 milioni di stream e oltre 16 milioni di visualizzazioni), partecipato con successo a Sanremo con “Virale” e pubblicato il nuovo singolo “Apatico”. Alfa, cantautore genovese classe 2000 e artista da oltre 350 milioni di stream, ha ottenuto tre dischi di platino per “Cin Cin”), altrettanti per “TeStA Tra Le NuVoLe, pT1”, “Sul più bello” e “TeStA Tra Le NuVoLe, pT2”, oltre a sei dischi d’oro.

“Per il concerto di chiusura della festa patronale di San Leone – spiega il sindaco di Ordona Adalgisa La Torre – abbiamo scelto due giovani cantautori di nuova generazione ma già di grande successo, Matteo Romano e Alfa per unire allegria e spensieratezza alla qualità della musica”.



Matteo Romano (al pianoforte) sarà accompagnato sul palco dalla sua band composta da Dario Giuffrida (elettronica), Marilena Montarone al basso e Fabio Zacco alle tastiere. Valeriano Chiaravalle, già direttore d’orchestra proprio di Matteo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, curerà gli arrangiamenti live dei brani.

