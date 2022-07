Sono 5.424 in Puglia i nuovi casi positivi al Covid-19 sui 23.254 test giornalieri eseguiti, con una incidenza pari al 23,3% e due decessi. In Capitatana i nuovi casi sono 654. I casi totali in Italia sono 71.075 e 155 morti. Nel periodo 29 giugno-12 luglio, l’Rt medio calcolato sui casi” di Covid-19 sintomatici è stato pari a 1,23 (range 1,16-1,33), in diminuzione rispetto alla settimana precedente.

Attualmente, il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il “Policlinico Foggia” ospedaliero-universitario aggiornato ad oggi e differenziato per reparto è di 69 persone (età media 70 anni), di cui 41 in Malattie Infettive, 16 in Pneumologia, 2 in Rianimazione, 4 in Area Chirurgica, 2 in Area Ostetrica e 4 in Pediatria.