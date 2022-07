Il Foggia perde due pezzi e ne acquista uno. E’ il bollettino dell’ultima giornata di mercato, che ha visto i rossoneri rescindere consensualmente il contratto dell’attaccante Turchetta e del difensore Buschiazzo, entrambi non più rientranti nei piani tecnici del tecnico Boscaglia.

In compenso, in Capitanata arriva dal Milan il centrocampista Marco Frigerio, che si è legato al club rossonero fino al 30 giugno 2024. Le attenzioni del ds Belviso si concentrano ora sull’attacco dove si cerca un profilo in grado di assicurare gol in doppia cifra. Piace Corazza dell’Alessandria dove in B lo scorso anno ha messo a segno 12 reti, e si segue anche Costantino del Monterosi. Più difficile la pista che porta a Ferrante, che starebbe monitorando le attenzioni di alcuni club di serie B.

Intanto, si vanno delineando man mano i gironi della nuova serie C. Campobasso e Teramo sono ormai con un piede e mezzo fuori dalla prossima Serie C, dopo la bocciatura del ricorso da parte del Collegio di Garanzia del Coni con Torres e Fermana pronte a sostituirle avendo già presentato tutta la documentazione necessaria per essere ripescate. Essendo entrambe però del raggruppamento centrale, sarebbe il Pescara a quel punto a essere spostato nel girone meridionale.