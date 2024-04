Niente aggancio playoff per il Foggia che perde 1-0 in quel di Teramo contro il Monterosi e, complici anche gli altri risultati sui campi delle dirette interessate, dice addio alle già flebili speranze di accedere agli spareggi promozione. Scelte pressochè obbligate per Cudini che schiera Salines, Riccardi ed Ercolani davanti a Perina, a centrocampo Silvestro e Antonacci agiscono da esterni con Odjer e Tascone in mediana mentre il trio offensivo è formato da Rolando, il ritrovato Santaniello e Schenetti. 3-5-2 per il Monterosi di Silipo con Forte tra i pali, linea difensiva composta da Sini, Mbende e Crescenzi mentre il robusto quintetto di centrocampo è formato da Bittante, Fantacci, Frediani, Parlati e Di Renzo con Eusepi e Rossi coppia d’attacco.

Pronti via e Rolando si trova una palla buona tra i piedi in area ma il portiere avversario gli chiude lo specchio della porta. Poco dopo, è ancora l’esterno d’attacco rossonero a provarci di testa con la palla che finisce non di molto alta sopra la traversa. I risultati dagli altri campi non sono positivi per gli uomini di Cudini che però ci provano ancora al 13’ con Santaniello che approfitta di un errore difensivo del Monterosi ma sciupa a tutto a due passi da Silipo. Nella ripresa, i padroni di casa sono coriacei rispetto al primo tempo e provano a mettere in difficoltà i rossoneri cambiando di continuo fronte di gioco, mentre gli uomini di Cudini preferiscono costruire dal basso le proprie manovre, senza però pungere. Ci prova Odjer dalla distanza al 54’ ma la sfera finisce ampiamente alta. Il Foggia capisce che ormai non c’è più nulla da fare e all’89’ Silipo mette dentro per Scarsella che fa 1-0. Finisce in festa per il Monterosi che agguanta quantomeno i playout. Per il Foggia è tempo di riflettere su cosa accadrà la prossima stagione.