Super Foggia a Potenza, dove i rossoneri vincono tre a zero e ipotecano i playoff. Cudini, squalificato in tribuna, schiera Ercolani, Riccardi e Rizzo davanti a Perina, a centrocampo Salines e Vezzoni agiscono da esterni mentre Di Noia e Martini giocano in mezzo e Rolando, Gagliano e Schenetti formano il tridente offensivo. L’ex tecnico rossonero Marchionni si affida al 3-5-2 con Alastra tra i pali, linea difensiva composta da Armini, Sbraga e Verrengia; a centrocampo agiscono Hadziosmanovic, Candellori, Schiattarella, Saporiti e Asencio con Caturano e Volpe coppia d’attacco.

Avvio energico del Potenza che al 7’ ci prova con Volpe dalla distanza ma Perina è attento. Il Foggia punta sugli inserimenti e fa incetta di corner, che non sortiscono però effetti. La migliore occasione dei rossoneri capita al 35’ quando Vezzoni mette un pallone velenoso in mezzo ma Gagliano viene anticipato sul più bello. E quando sembra che il primo tempo tramonti sullo 0-0, il Foggia passa: Rolando dal corner “pesca” la testa di Salines che insacca per il vantaggio rossonero e festeggia “alla Di Marco” sotto la curva dei Foggiani. Il Potenza inizia come peggio non poteva: Schiatarella colpisce Vezzoni e l’arbitro estrae il rosso. Il Foggia si affida alle ripartenze per far male agli avversari, e al 61’ Rolando sfiora il raddoppio con una conclusione che finisce di poco fuori. I contropiede rossoneri sono micidiali e al 66’ vale il raddoppio: Rolando controlla da campione in area, tocco sotto al portiere e Gagliano deve solo spingere in rete. Il Potenza accusa il colpo e sul finire della gara arriva il tris rossonero: Marino, entrato da poco, esplode un gran sinistro dalla distanza, la palla finisce sulla traversa ma Antonacci è veloce e ribadisce in rete. Finisce in festa per il Foggia, che arriverà nel migliore dei modi al super derby di Capitanata contro l’Audace Cerignola domenica prossima allo Zaccheria.

Foto Antonellis – Calcio Foggia 1920