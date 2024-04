L’Audace Cerignola si aggiudica 2-1 il derby di Capitanata contro il Foggia e complica la corsa playoff dei rossoneri, non particolarmente brillanti dopo la vittoria di Potenza. Meglio nel primo tempo i cerignolani al cospetto di un Foggia in difficoltà, più equilibrata invece la ripresa dove a decidere è stato un gol di D’Andrea. Cudini si affida al 4-3-3 con Salines, Riccardi, Ercolani e Antonacci davanti a Perina, a centrocampo agiscono Tascone, Odjer e Di Noia mentre Rolando, Gagliano e Schenetti formanio il trio d’attacco. 3-5-2 per l’Audace Cerignola di Raffaele con Krapikas tra i pali, linea difensiva composta da Visentini, Ligi e Gonnelli, a centrocampo agiscono Coccia, Capomaggio, Tascone M., l’ex Sainz-Maza e Tentardini mentre l’attacco è formato da altri due ex Foggia: Vuthaj e D’Andrea.

Il Foggia comanda le operazioni di gioco ma al primo assalto l’Audace passa: all’8’ è l’ex Sainz Maza a colpire di testa su un cross puntuale di Visentin. Il Foggia reagisce ma al 13’ Vuthaj mette un brivido allo Zaccheria, ancora di testa ma stavolta Perina blocca. I rossoneri non riescono a rendersi pericolosi davanti, dove Gagliano è spesso lontano dalla porta e Rolando-Schenetti non hanno punti di riferimento, e soffrono maledettamente le verticalizzazioni degli ospiti. Al 33’ il Foggia protesta per un contatto sospetto di Salines in area ma al 36’ gioisce: Salines si fa trovare pronto al limite dell’area, cross su cui Antonacci arriva puntuale e fa 1-1. Il Foggia parte bene nella ripresa e al 51’ Salines per poco non trova il colpo di testa vincente, dopo un’uscita non perfetta di Krapikas. L’Audace, invece, ci prova poco dopo con Tascone da fuori area ma Perina può dormire sogni tranquilli. Il Foggia staziona nella metà campo gialloblu ma al 72’ gli ospiti passano: Tascone approfitta di un passaggio sbagliato e si inserisce bene, assist per D’Andrea che fa 2-1. Finisce in festa per i gialloblu, che hanno ora in tasca l’accesso ai playoff. Per il Foggia, servirà vincere e sperare in risultati favorevoli delle avversarie per gli spareggi.