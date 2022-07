Il comune di Foggia comunica sul sito istituzionale l’affidamento dei lavori di manutenzione per la riqualificazione di tre aree attrezzate (parcogiochi rionali) del comune di Foggia site in via De Pedra ( nei pressi del tribunale), Viale Candelaro e via dell’Arcangelo Michele ( parco dei fiori).

Rachele Occhionero, portavoce “Comitato per i Bambini del Comune di Foggia”: “Apprendiamo con gioia questa notizia abbiamo più volte lamentato la mancanza di giochi per i nostri figli e lo stato di degrado dei parchi rionali, non molto tempo fa una mamma del comitato ha denunciato alle telecamere l’incidente riportato dal proprio figlio durante un momento ludico nel parcogiochi rionale di via de Pedra a causa dello stato di degrado e di abbandono dell’area attrezzata. Ringraziamo i commissari per questa notizia, auspichiamo in una veloce risoluzione dei lavori e cogliamo l’occasione per ricordare che la città è ad alto rischio vandalismo, emblema di questo degrado fisico e morale è lo scivolo sito in parco San Felice, del quale abbiamo chiesto la rimozione, ci farebbe male provare gioia per i nuovi giochi e rabbia per l’immediata rottura per tale ragione chiediamo che vengano protetti”.

“Colgo l’occasione per ringraziare per la collaborazione continua e costante del gruppo del comitato “La Società Civile” nella figura del presidente presidente Lucia Aprile, Marco Matteo Papicchio per la segnalazione, e tutti coloro che sempre più attivamente collaborano al nostro gruppo attivo ormai da otto anni. Siamo certi che tra comitati e reti di cittadini attivi e partecipi qualcosa in questa città potrà cambiare”, continua Occhionero.

comunicato stampa