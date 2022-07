“Faremo da sentinelle”: è una dolce promessa quella di Gianvito Cafaro, giornalista di “Chi l’ha visto” che nella puntata del 13 luglio ha trattato la vicenda della famiglia Pedone che vive a Carapelle. A parlare ai microfoni è Maria, vittima di vessazioni insieme ai suoi due figli, Martina e Giuseppe. L’altro figlio, Francesco, invece, purtroppo non c’è più dopo l’esplosione della casa, avvenimento su cui gli inquirenti dovranno fare luce.

Questo fatto di cronaca ha riportato a galla una realtà difficile. Fratello e sorella disabili seguiti dai Servizi Sociali ma perseguitati da alcuni ragazzini vandali che gli lancerebbero contro di tutto. “Ho paura ad andare in giro”, dice Maria ai microfoni di “Chi l’ha visto”.

La polizia postale sta indagando su alcuni episodi discriminatori. Maria e la sua famiglia chiedono di essere lasciati in pace. Il Comune ha dato loro una casa nuova ma le incursioni dei bulli non sono finite. Per fortuna, però, c’è anche chi si occupa di queste persone. In fondo, serve solo trattare bene il nostro prossimo.

