Grazie al protocollo di intesa promosso dal Comune di Cerignola, che ricalca l’accordo tra ANCI e FIEG, da lunedì prossimo i cittadini potranno ritirare i certificati anagrafici presso le edicole convenzionate di Cerignola. Abbattere le code presso gli uffici comunali, ottimizzare i tempi per la cittadinanza e sostenere un comparto, quello dell’editoria e della rete di vendita, che vive momenti di forte crisi.

“Attraverso lo SPID – spiega l’assessore ai servizi sociali Maria Dibisceglia– si potranno ottenere certificati di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza (AIRE), lo stato civile, lo stato di famiglia, di residenza in convivenza, l’anagrafico di Unione Civile e il certificato di stato libero, oltre che il contratto di convivenza. Otteniamo così due vantaggi: velocizziamo le operazioni e irrobustiamo i servizi in capo alle edicole, che sono presìdi sociali e termometro dei territori”.

Al momento la rete di vendita convenzionata è composta da Edicola Braschi in via Carlo Alberto Dalla Chiesa (Mezza Luna); edicola Signoriello in Corso Garibaldi (Posta); Edicola Iacobazzi Nicola in via Cesare Battisti angolo Corso Aldo Moro (Comune); edicola Difrancesco in viale di Levante angolo via Di Vittorio.

“Soprattutto in seguito alla pandemia – commenta il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito– tutti abbiamo avuto piena consapevolezza di quanto essenziale sia una rete di vendita capillare sul territorio per garantire diritti al cittadino. La convenzione che entrerà in vigore da lunedì 8 agosto nelle prime edicole di Cerignola vuole rappresentare, al contempo, un contributo utile al rilancio della rete delle edicole, al suo ricambio generazionale, e un sostegno concreto alle imprese giovanili”.

comunicato stampa