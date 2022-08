Nel mese di Gennaio, cioè circa otto mesi fa, il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, in conferenza stampa a Foggia, disse che lo Stato c’era e che avrebbe fatto tutto ciò che è nelle proprie possibilità. Nel frattempo si sono succeduti vari episodi di microcriminalità e criminalità organizzata.

Il più recente l’11 luglio con l’ennesimo omicidio. È recente lo sfogo a caratteri cubitali del Segretario Regionale SAP Puglia Silvano Ammirati, il quale denuncia come dei 50 poliziotti promessi per l’intera Capitanata ne sono arrivati solo 15.

“Fratelli d’Italia ha come pilastro la sicurezza dei cittadini, ed è per questo che nel nostro programma di governo, vogliamo aumentare i fondi per le forze dell’ordine incrementandone le assunzioni e ponendo l’attenzione sulla videosorveglianza. Quanto a Foggia, non ci stancheremo di denunciare il fatto che la nostra città non è sicura, che i Commissari che siedono a Palazzo di Città non hanno fatto nulla e non stanno facendo nulla per tutelare la sicurezza dei cittadini foggiani”, afferma il Commissario FDI Cittadino Mario Giampietro.

comunicato stampa