Tre giorni di incontri con autori, spettacoli, mostre, in cui particolare attenzione è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado. Scalda i motori la XIII edizione della Fiera del Libro a Cerignola, in programma dal 23 al 25 settembre. Importanti i nomi degli ospiti che saranno presenti: Vittorio Sgarbi, Simone Cristicchi, Nando Dalla Chiesa, Luca Telese, Simonetta Agnello Hornby sono soltanto alcune delle personalità che arricchiranno la manifestazione. Un’offerta culturale ricca e trasversale che l’associazione OltreBabele garantisce alla città di Cerignola in una formula rigorosamente gratuita.

Non mancheranno i tanto amati stand di librerie e case editrici, locali e nazionali, presso cui sarà possibile acquistare titoli di ogni genere e tipo. Ma anche l’angolo dell’usato, che da sempre riscuote un grande successo di lettori. Spazio anche all’arte, con la mostra personale di uno degli artisti più apprezzati del territorio: Lorenzo Tomacelli. Dopo due anni di restrizioni, torna inoltre la capienza massima. L’ingresso rimane libero e non sono previste prenotazioni. È fortemente consigliato l’uso della mascherina. Qui il programma: https://fieralibrocerignola.it/edizioni/edizione-2022/