Il Laboratorio Giepi è autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’esecuzione di prove e verifiche geotecniche sui terreni di fondazione per definirne caratteristiche fisico meccaniche delle terre. Opera a supporto della ricerca applicata per certificare qualità di materiali e prodotti da costruzione, affiancando Enti e Società di certificazione per il rilascio della marcatura CE.

La realtà che ci circonda, oltre a quella delle costruzioni, è certamente quella dell’ambiente su cui si è intervenuto con il costruito e sul quale abbiamo necessità di continuare a intervenire, nel rispetto della conservazione ambientale, applicando leggi e normative che regolano e garantiscono la salvaguardia ambientale e la vita del comune cittadino.

Occorre, assolutamente, non ignorare che studio e conoscenza del sottosuolo e delle sue caratteristiche sono aspetti imprescindibili alla progettazione di nuovi insediamenti strutturali (tessuto viario, manufatti e strutture civili e industriali).

Il Laboratorio Giepi è autorizzato dal Ministero all’esecuzione e certificazione di prove su materiali da costruzione (Aut. Min. n.14203/10.12.1975) nonché per prove e verifiche geotecniche sui terreni (Aut. Min n.52502/11.10.2004), rilasciando certificazione degli esisti delle prove eseguite. Per tale finalità vengono eseguite indagini e prove geotecniche e geomeccaniche, determinazioni propedeutiche alla valutazione ambientale strategica (VAS), allo studio di impatto ambientale (SIA), all’autorizzazione integrata ambientale (AIA) ed alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

Reparto geotecnie

Il Laboratorio Giepi, diretto dall’Ing. Piero Giuliani, svolge un complesso di Prove in Sito per: Indagini su terreni di fondazione e rilevati stradali (Prove di carico su piastra e densità di sito – Modulo di deformazione “K” – Prove di permeabilità – Controlli ultrasonici Cross-Hole – Prove Ecometriche Pit (Pile Integrity Test) – Prove su pali di fondazione – Geoelettrica – Geosismica – Georadar – Classificazione delle terre – Prove triassali, di taglio diretto ed edometriche, affiancando le esigenze della committenza costituita da Enti locali (Comuni, Province), Grandi Aziende pubblico-private (Autostrade per l’Italia, Anas, Ferrovie Italiane, Ferrovie private), Studi professionali, Imprese di Costruzione.

E, ancora più in dettaglio, Giepi, in quanto Laboratorio specializzato ed autorizzato (L.1086) dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, opera a supporto della ricerca applicata e tecnologica per certificare qualità di materiali e prodotti e loro “performances”, affiancando Società di Certificazione per il rilascio della marcatura CE per i prodotti da costruzione.

In tal senso le aree di intervento di Giepi sono propedeutiche al rilascio della marcatura CE, ed includono una fascia di intervento molto ampia, dalle calci e malte da costruzioni agli aggregati per cls, dalle malte per iniezioni, per opere di protezione ai conglomerati bituminosi, dai trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico, alle massicciate ferroviarie, dallo studio delle miscele bituminose e dei calcestruzzi, agli elementi prefabbricati.

articolo redazionale