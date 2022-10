Un vecchio detto cita: paese che vai usanza che trovi e qui a Stornara ci avete fatto sentire a casa e noi vi ringraziamo di cuore”. Queste sono state le parole di Sua Eccellenza Madame Cheiffou Fatima, Ambasciatrice del Niger in Italia in visita a Stornara insieme al Console italiano in Niger Angelo Pinnelli per incontrare la loro comunità.

Un prezioso momento di confronto sui temi dell’accoglienza, dei diritti e della cultura tra popoli. Presenti il Sindaco Roberto Nigro e la consigliera con delega all’accoglienza e immigrazione Adriana Russo, Don Antonio Miele e per la Caritas Don Vito D’aniello.

LE IMMAGINI

Comunicato Stampa