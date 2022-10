Lunedì 10 ottobre si celebra la “Giornata Mondiale della Salute Mentale”. Per l’occasione la ASL Foggia, in collaborazione con l’ANPISPUGLIA, organizza “Un calcio alla normalità”. Protagonisti dell’iniziativa saranno persone con disabilità psichica provenienti dai Centri di Salute Mentale della ASL Foggia, da Cooperative sociosanitarie e Associazioni del territorio che, insieme ad operatori, volontari e familiari, si cimenteranno in un torneo di calcio a 6, diretto da una terna arbitrale. La manifestazione si svolgerà a Foggia, a partire dalle ore 10,00, nella struttura sportiva della “Parrocchia Santo Spirito” di via Nedo Nadi, messa a disposizione da Don Giuseppe Nardella. Al centro dell’iniziativa il tema dell’inclusione e dell’integrazione sociale delle persone fragili affette da disagio psichico: dal passaggio del pallone allo scambio di idee, emozioni, sensazioni, identità, contro lo stigma e il pregiudizio.

“Un calcio alla normalità” diventa quindi un modo per affermare che la “diversità” è arricchimento e la “normalità” nozionismo. In campo si scenderà “tutti insieme” per tre ore di attività sportiva non competitiva, integrata con il sano divertimento e la condivisione. Oltre le impostazioni eccessivamente settoriali e in nome dell’unitarietà della persona.

La pratica sportiva come sana competizione, in cui sperimentare il sacrificio, l’impegno, l’accettazione della sconfitta, le attese, il riconoscimento delle regole e il loro rispetto, consente di incrementare l’empowerment delle persone con disagio mentale e, allo stesso tempo, di aiutare la Comunità a comprendere meglio le sfaccettature della salute mentale e creare affinità.

Un modo per consentire alle persone con disagio psichico di riappropriarsi di un ruolo sociale “attivo”, riconoscibile e riconosciuto dalla Comunità.

All’iniziativa partecipano:

Dipartimento Salute Mentale ASL Foggia

Centro Salute Mentale Foggia-Lucera-Troia

Associazione Tutti in Palla- Foggia

Associazione Tutti in Volo -Troia

Centro Diurno Itaca (Troia)

Centro Diurno Arcobaleno (Deliceto)

Cooperativa Metropolis (Foggia)

Consorzio di Utilità Sociale (Foggia-Lucera-Cerignola-Celenza)

comunicato stampa