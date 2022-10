Il FarmingTour, ciclo di eventi dedicati al mondo del Biogas, ideati e organizzati dal CIB (Consorzio Italiano Biogas), farà tappa a Foggia (unica in Puglia) nella Società Agricola CaioneAlleva il 13 ottobre, dalle 10.00 alle 15.30. L’incontro, dal titolo “Biogas e zootecnia innovativa nell’area mediterranea”, sarà l’occasione per conoscere da vicino il mondo del biogas. Il programma della giornata prevede l’alternarsi di momenti di formazione, di incontri e dimostrazioni in campo.

Il CIB – Consorzio Italiano Biogas è la prima aggregazione volontaria che riunisce aziende agricole produttrici di biogas e biometano da fonti rinnovabili; società industriali fornitrici di impianti, tecnologie e servizi per la produzione di biogas e biometano; enti ed istituzioni che contribuiscono alla promozione della digestione anaerobica per il comparto agricolo.

Il CIB è attivo sull’intera area nazionale e rappresenta tutta la filiera della produzione di biogas e biometano in agricoltura, con l’obiettivo di fornire informazioni ai Soci per migliorare la gestione del processo produttivo e orientare l’evoluzione del quadro normativo per favorire la diffusione del modello del Biogasfattobene® e raggiungere gli obiettivi al 2050 sulle energie rinnovabili e la lotta al cambiamento climatico.

comunicato stampa