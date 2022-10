Fino al 52’ sembrava di vedere in campo un altro Foggia: più propositivo, più pericoloso e con poche sbavature. Poi torna il solito Foggia che prende gol dagli avversari e sparisce dalla partita. I rossoneri perdono anche a Pagani per 2-0 e confermano i problemi presenti già con Boscaglia: troppi errori in zona gol e incapacità di reagire allo svantaggio. Gallo dovrà lavorare molto sull’aspetto mentale di questa squadra, in una settimana che porterà alla delicatissima sfida interna contro il quotato Crotone.

Stravince invece l’Audace Cerignola che torna alla vittoria con un roboante tre a zero contro il Messina: di Achik, D’Andrea e Malcore le reti dei gialloblu che vincono meritatamente rifiatano in classifica dopo la sconfitta interna proprio contro la Gelbison della settimana scorsa