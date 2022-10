Parte “Una campagna di libri”, una rassegna letteraria che si svolgerà nella suggestiva cornice de “la Massarìa – agriresort” a domeniche alterne, dalla prossima del 16 ottobre fino all’11 dicembre.

Ideata e organizzata da Paola Grillo e dal Gruppo di Lettura “Gli Spaginati”, prodotta da “la Massarìa”, azienda agrituristica che si trova alle porte di Stornara, in provincia di Foggia, la rassegna consiste in cinque incontri con gli autori: si comincia domenica prossima, alle ore 18, con Ripalta Guerrieri e la sua silloge poetica “Strettoie d’interni e dintorni”.

Seguiranno gli autori di quattro romanzi: la poliedrica Malusa Kosgran con “In attesa degli altri trasmettiamo musica da ballo”, Alessandro Galano con “L’uomo che vendette il mondo”, Donato Marinelli con “Noi siamo il destino” e Alfonso Santamaria con “Non ho mai fatte male a nessuno”.

Organizzato sotto gli auspici del CEPELL, il Centro per il Libro e la Lettura, con la collaborazione della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia, l’Istituto di Istruzione Superiore “Adriano Olivetti” di Orta Nova, la libreria Ubik di Foggia e il Rotary Club di Cerignola, il ciclo di incontri si svolgerà nella cornice de “la Massarìa”, sulla strada provinciale 83 che collega Stornara e Orta Nova, per confermare l’idea che il libro e la lettura possano essere promossi in un contesto di valorizzazione del territorio attraverso gli autori locali e con modalità originali di condivisione emotiva e culturale.