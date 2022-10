“Ricordando i milioni di debiti ereditati dalla precedente amministrazione (17 milioni di disavanzo su bilancio comunale, 13 milioni per la questione rifiuti e il fallimento SIA), costruiamo un nuovo modello dei rifiuti”. Lo dice il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, a proposito dei rifiuti. Per quanto riguarda la raccolta, l’Amministrazione prevede la sostituzione di Tekra attraverso una gara ARO e questo è già stato deliberato dal Consorzio che accoglie Cerignola e i Cinque Reali Siti. I sindaci dei comuni hanno dato delega perché si realizzi nel più breve tempo possibile la gara europea che individui un grande soggetto imprenditoriale di elevato livello professionale, capace di realizzare economie di scala significative e di prestare un servizio efficiente.

“Come lo faremo? Con un comitato tecnico impegnato nella stesura del bando. La gara sarà importantissima, sappiamo cosa dobbiamo chiedere al nuovo soggetto (il bando precedente di Tekra risale all’epoca commissariale), abbiamo fatto tesoro delle inadempienze di Tekra e tutto questo ci servirà per scrivere una nuova pagina – afferma Bonito -. Sull’impiantistica, è bene anticiparlo, entro un mese si terrà un consiglio comunale ad hoc per capire chi, come e quando dovrà gestire gli impianti. Il mio personale convincimento è che si debba scegliere un progetto di finanza, ma vaglieremo con tutti i consiglieri comunali la strada più utile e percorribile. Questa strada ci permetterà di cambiare strategia: laddove si creavano debiti, andremo a creare ricchezze”