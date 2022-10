Educare i più piccoli attraverso un linguaggio universale che non conosce frontiere, né razze, né religioni: è questo il vero potere aggregante della musica, è questa l’essenza stessa di Rappo Dunque Sono (Azione in capo a L’Aquilone) del Centro “Tutto il bello che c’è” di FoggiaChildren, il progetto selezionato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e che vede come Ente capofila l’ARCI provinciale di Foggia.

Imparare a scrivere un brano, “metterlo in musica” e registrarlo. Conoscere il Rap, affrontare tematiche sentite e più che mai attuali come cyberbullismo, dipendenze da web, impatto Generazione Z. E non solo. Saper raccontare la propria storia e quella della propria città cavalcando le note del rap. Tutto questo è Rappo Dunque Sono che ha siglato numerosi successi realizzati con i bambini del Circolo Didattico San Ciro. L’Azione di FoggiaChildren ha prodotto negli anni diverse uscite: “Videolezioni” nel 2020, “L’Amico intelligente” e “Arriva l’estate” nel 2021. Ora tocca a “Foggia è così” targato 2022. Anche quest’anno è arrivato il momento tanto atteso dai ragazzi: vedere il risultato di mesi di ideazione, riflessione, scrittura, registrazione ed interpretazione, e come sempre la loro emozione sarà fortissima.

Il video verrà presentato in anteprima alle famiglie e ai ragazzi, VENERDì 14 OTTOBRE, alle ore 18:30, presso il Centro Polivalente PARCOCITTÀ (Parco San felice) – Foggia, per poi essere caricato in diretta sulle piattaforme.