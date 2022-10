Brutto incidente stradale lungo la strada provinciale 81, che collega Orta Nova a Stornarella. Sarebbe di due feriti il primo bilancio. Stando alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un incidente frontale tra due mezzi. Sul posto sono giunti i soccorritori e i Vigili del Fuoco per aiutare le vittime dell’incidente. Il tratto stradale è stato temporaneamente interrotto in entrambi i sensi per consentire i soccorsi e liberare i feriti che erano rimasti incastrati nelle auto.

(foto di repertorio)