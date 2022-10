“Foggia soffoca a causa dell’immondizia non raccolta per le strade. Un altro schiaffo alla città capoluogo su cui bisogna intervenire con celerità. Per questo motivo ho chiesto un’audizione urgente della Commissione Straordinaria del Comune di Foggia, di Sabino Persichella, presidente dell’Amiu Puglia, di Gianfranco Grandaliano, direttore generale dell’Ager Puglia, dell’Assessore regionale all’Ambiente Anna Grazia Maraschio, relativa all’emergenza rifiuti”.

Così il consigliere della Regione Puglia Antonio Tutolo, presidente della Seconda commissione, annuncia l’iniziativa. “È sotto gli occhi di tutti la situazione dei rifiuti del Comune di Foggia – dichiara Tutolo – con cassonetti stracolmi di spazzatura che contribuiscono a creare gravissime criticità tanto a livello sanitario quanto ambientale. La normalizzazione della raccolta, avvenuta nelle scorse ore, riguarderebbe principalmente il rifiuto indifferenziato mentre carta, cartone, plastica e materiali ferrosi potrebbero non essere tempestivamente conferiti, fatto che contribuirebbe ad accrescere quella che ormai è un’emergenza”.

comunicato stampa