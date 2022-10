NDNJENN_Resta a Foggia è il nuovo progetto promosso da Caritas Diocesana Foggia-Bovino che verrà presentato venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 10.00 presso il Cinema Sala Farina, in via Campanile 10, Foggia.

La conferenza stampa, moderata dalla giornalista Tiziana Cuttano, sarà l’occasione per accendere i riflettori su un tema importante quale quello dei NEET a cui il progetto prova a creare un argine. Il termine NEET, diffusosi in Gran Bretagna all’inizio degli anni Duemila, dall’acronimo inglese “Not in Education, in Employement or Training”, viene adoperato per indicare i giovani tra i 16 e i 29 anni non inseriti nel mondo lavorativo o in percorsi di istruzione o di formazione. Si tratta dunque di un fenomeno sociale legato all’occupazione giovanile, che include un’ampia fetta di persone.

Per questa ragione la Caritas Diocesana Foggia–Bovino (e il suo Ente gestore, Fondazione “Fasano- Potenza” Onlus), coadiuvata da una serie di partner, ha intrapreso un’iniziativa forte, dal titolo provocatorio/esplicativo “NDNJENN RESTA A FOGGIA”, che vedrà il coinvolgimento di n. 5 minori tra i 16-18 anni e n. 15 giovani tra i 18-29 anni supportati da: insegnanti/formatori, comunità parrocchiali, operatori sociali, orientatori al lavoro, imprenditori/ aziende/ ETS, musicisti/animatori. Per questa ragione la Caritas Diocesana Foggia–Bovino (e il suo Ente gestore, Fondazione “Fasano- Potenza” Onlus), coadiuvata da una serie di partner, ha intrapreso un’iniziativa forte, dal titolo provocatorio/esplicativo “NDNJENN RESTA A FOGGIA”, che vedrà il coinvolgimento di n. 5 minori tra i 16-18 anni e n. 15 giovani tra i 18-29 anni.

L’obiettivo del progetto è: rafforzare le competenze/conoscenze/abilità/relazioni sociali dei minori e dei giovani; sostenere la loro qualificazione e formazione professionale; potenziare le competenze e favorire l’inserimento lavorativo; coordinare e potenziare la rete di collaborazioni ed interventi già esistenti per minori e giovani; attivare e potenziare le offerte dedicate a minori e giovani. Per informare i giovani destinatari di questo progetto molto ambizioso, nasce il “Ndnjenn Festival” che avrà luogo lunedì 31 ottobre a Parcocittà (Via Rovelli, 7 – Foggia) partner di progetto, che vedrà esibirsi, a partire dalle 19.45 fino alle 24.00, artisti legati al mondo del rap/trap, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su un tema così avvertito. All’evento gratuito, ma con posti limitati, si potrà accedere prenotandosi sul sito www.parcocittafoggia.it.

La direzione artistica del Festival è stata affidata a Gennarone dei “Tavola 28”, nota band foggiana, che ha coinvolto giovani artisti della scena rap provenienti da tutta Italia. In questa attività di tutela dei soggetti più deboli, in qualità di partner figurano oltre alla Caritas Pastorale giovanile Arcidiocesi Foggia-Bovino; Progetto “Policoro” – Arcidiocesi Foggia-Bovino; Liceo Scientifico “Alessandro Volta” – Foggia; Università degli Studi di Foggia; Fondazione Antiusura “Buon Samaritano” – Foggia; “Smile – Puglia” – Agenzia per la Formazione e lo Sviluppo Locale – Foggia; Associazione O.d.V. “Impegno Donna” – Foggia; Associazione “Suoni del sud” – Foggia; Associazione Società di Soccorso – Foggia; “Profadvisor” – Foggia; Centro per l’Impiego – Foggia; Centro Polivalente “Parcocittà” – Foggia.

comunicato stampa