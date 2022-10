“Racconti, romanzi, sceneggiature, fumetti, idee, illustrazioni, mode, bricolage, luoghi comuni e rosari”: è la scritta che campeggia sul suo blog. Se andate a curiosare, non fatevi ingannare dai baffi alla Dalì: è donna. Non fatevi ingannare dal nome: è nata a Milano, in provincia di Bari. Insomma, non ci si annoierà.

Domenica 30 ottobre a La Massarìa, alle ore 19.00, c’è il secondo incontro della rassegna “Una campagna di libri” con Malusa Kosgran e il suo romanzo “In attesa degli altri trasmettiamo musica da ballo”. Dialoga con l’autrice, Paola Grillo

𝐌𝐚𝐥𝐮𝐬𝐚 𝐊𝐨𝐬𝐠𝐫𝐚𝐧 | “𝐈𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐦𝐞𝐭𝐭𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐚 𝐛𝐚𝐥𝐥𝐨”

🗓️ 𝑫𝒐𝒎𝒆𝒏𝒊𝒄𝒂 30 𝒐𝒕𝒕𝒐𝒃𝒓𝒆

🕕 𝒐𝒓𝒆 19:00

🏠 Strada Provinciale 83, Orta Nova-Stornara

🧭 https://goo.gl/maps/Ejgjr4YBSTWzSkWz9

ℹ️ 3913401010