La camera ardente per Maurizio De Girolamo, il medico del 118 deceduto sabato mattina nello schianto dell’elicottero, è stata allestita da ASL Foggia e Comune di San Severo nella cappella obitoriale dell’Ospedale “Teresa Masselli Mascia” di San Severo. Sabato terminato il turno, insieme ad altri quattro passeggeri e due uomini dell’equipaggio, si era imbarcato sull’elicottero partito dalle Isole Tremiti e successivamente precipitato nei pressi di Apricena.

Il Segretario Provinciale della F.I.M.M.G. (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), Salvatore Onorati, sgomento per la tragica scomparsa del Dottor Maurizio De Girolamo, medico dell’Emergenza – Urgenza Territoriale, 118, iscritto alla Federazione da tanti anni, saluta così, idealmente, il collega, l’amico, l’uomo che ci ha lasciati improvvisamente e prematuramente. “Di ritorno dal turno di lavoro presso le isole Tremiti il volo verso casa, quello di sempre, con l’elicottero preso tantissime volte. Questa volta però accade una fatalità e Maurizio ci ha lasciati orfani di un padre, di un collega, di un amico. Maurizio era iscritto da sempre al sindacato che mi onoro di rappresentare, una conoscenza ed un’amicizia che viene da lontano. Il cordoglio mio personale e di tutto il sindacato FIMMG alla famiglia di Maurizio e di tutte le altre vittime del tragico incidente. Una morte così brutale rischia di essere accompagnata da parole retoriche per cui meglio il silenzio in questo momento di dolore immenso, una preghiera e l’impegno di fare tutto quello che sarà possibile per dare alla famiglia il giusto riconoscimento per una morte sul lavoro, una morte per il lavoro. A Maurizio solo un ciao e la certezza che nessuno di noi lo dimenticherà mai.”