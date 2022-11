Sono 73 i profili professionali attualmente richiesti dalle aziende della provincia di Foggia in vari settori economici. Dall’analisi dei dati registrati nelle prime due settimane di novembre, si rileva, in particolare, che il settore secondario è l’ambito economico con maggior richiesta di personale. Nello specifico, sono 13 gli annunci di lavoro per 31 posizioni lavorative assimilabili all’ambito “Costruzioni e impianti” (tra cui carpentieri, muratori e manovali edili, saldatori, geometri) e 10 gli annunci per 12 posizioni aperte nell’ambito “Commercio e artigianato” (tra cui addetti alle vendite, autisti, installatori di videosorveglianza, meccanici e simili). L’ambito “Sanità, servizi alla persona e pulizia” registra una richiesta di 13 figure professionali più o meno specializzate, tra operatori sociosanitari, custodi, receptionist e altri profili.

Il settore “Turismo e ristorazione” mantiene un numero altro di ricerca di risorse (11 profili tra camerieri, cuochi, pasticcieri). Cala la ricerca nel settore primario “Agricoltura e agroalimentare” con una sola vacancy da parte di un’azienda agricola per un tecnico di laboratorio. Infine, sono 5 le posizioni aperte per il settore “Amministrativo” per posizioni quali addetto alla contabilità, programmatore informatico e assistenti amministrativi. L’Ufficio Collocamento Mirato di Foggia segnala due annunci di lavoro riservati alle categorie lavorative “protette”: assistente amministrativo e receptionist. È possibile consultare il report completo al seguente link: https://bit.ly/3hHyetO . I Centri per l’Impiego di Foggia e provincia, insieme agli altri ambiti territoriali della Puglia, pubblicano le offerte di lavoro sul sito o sull’app “LavoroxTe Puglia”: gli annunci sono costantemente aggiornati e monitorati dagli operatori del servizio Incrocio Domanda-Offerta. Sul sito è possibile accedere tramite SPID e candidarsi all’offerta di interesse, inviando il proprio curriculum vitae. Si segnala l’avviso di avviamento a selezione ex art. 16 L.56/87 per la copertura di n. 4 posti a tempo determinato e pieno per l’a.a. 2022/23 per il profilo di Coadiutore presso il Conservatorio di Musica U. Giordano di Foggia – sezione staccata di Rodi Garganico (FG). Per consultare il bando e per la domanda di partecipazione cliccare sul link https://bit.ly/3UAMbbu

Per informazioni sull’invio dei curricula, sulle offerte attive e sulla pubblicazione di annunci, i cittadini e le aziende possono rivolgersi ai Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia). Inoltre, sulla pagina Facebook Centri Impiego Foggia e provincia vengono diffuse le offerte di lavoro aggiornate e le novità e gli eventi organizzati sul territorio (recruiting day, corsi di formazione, giornate informative su tirocini, start up e molto altro).