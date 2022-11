La Provincia di Foggia, in collaborazione con lo studio ‘Euro Cogit’, sta procedendo alla promozione dell’iniziativa ‘Costruire l’Europa con i consiglieri locali’. Nei giorni scorsi l’Ente di Palazzo Dogana ha trasmesso una comunicazione ufficiale ai Comuni di Capitanata, illustrando le caratteristiche di un’iniziativa di grande importanza per le opportunità che offre alle Amministrazioni comunali in relazione alle fonti di finanziamento di natura comunitaria.

La progettualità, in particolare, prevede la designazione di un rappresentante dell’Ente Locale eletto in qualità di membro della rete ‘Costruire l’Europa con i Consiglieri locali’, cui sarà affidato il compito di coordinarsi nell’ambito dell’attività che sarà messa in campo.

“Si tratta di un progetto che punta ad avvicinare i Comuni ai luoghi in cui si assumono le decisioni in ordine ai bandi redatti e pubblicati dalla Commissione Europea – spiega il presidente della Provincia, Nicola Gatta –. Un’occasione da sfruttare appieno, specie in questa stagione di grande programmazione, per la quale la Provincia ha voluto essere soggetto promotore in termini di sollecitazione e di informazione nei confronti dell’adesione delle Amministrazioni comunali del territorio”.

A questo proposito, nei prossimi giorni la Provincia organizzerà un incontro con tutti i Comuni che vorranno aderire all’iniziativa, così da realizzare un coordinamento delle azioni in grado di rendere il sistema degli Enti Locali della Capitanata sempre più moderno e sempre più protagonista in Europa, soprattutto alla vigilia della nuova programmazione dei Fondi Europei 2021-2027 e per monitorare in modo puntuale i diversi bandi redatti dalla Commissione Europea.