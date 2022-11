Ennesimo atto vandalico ai danni della Pro Loco Orta Nova. “Hanno nuovamente forzato la porta della nostra sede e ci hanno derubato del materiale elettrico che con fatica avevamo ricomprato dopo l’ultimo furto – fanno sapere sconfortati dalla Pro Loco -. Tutto questo alla vigilia dei nostri mercatini, ora che tutto quel materiale era indispensabile all’evento. Tanto vorremmo dire, ma le parole ci muoiono in gola. Investiamo per portare delle migliorie nel nostro paese che sembra non essere all’altezza dei nostri buoni propositi”.