Potrebbe essere passionale il movente dell’omicidio messo a segno questa sera alla periferia di Foggia. Nicola Di Rienzo, 21 anni è stato ucciso con alcuni colpi di pistola in via Saragat: a sparare, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe stato un minorenne che è stato già individuato dalla polizia e si troverebbe in questura. Il delitto è avvenuto in un parco che si trova a poca distanza dalla chiesa Beata Maria Vergine, alla periferia di Foggia, e che, nonostante il freddo, era frequentato da diversi residenti della zona.

“Foggia. Pomeriggio di domenica, ore 19, 14o omicidio dall’inizio dell’anno. Ma è tutto normale. Qui! Ripeto: ad una soluzione grave ed eccezionale, va data una risposta ugualmente seria ed eccezionale, se si vuole risolvere”, è il commento dell’assessore regionale Rosa Barone.