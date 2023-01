Anche questo week-end, più di una decina di volontari foggiani, si sono ritrovati e hanno raccolto più di dieci sacchi di rifiuti abbandonati tra Via Capozzi e Via Masi.Tra il “bottino” molta plastica monouso, cartacce, scatoloni, bottiglie di vetro, cassette di plastica e mozziconi. L’aspetto più difficile riguarda quei rifiuti che, ormai presenti da troppo tempo, si sono uniti con il suolo e il terreno, cosa che complica anche la raccolta.

Ma lo spirito e la forza di volontà dei volontari de La Via della Felicità, sono quei valori che non gli ha impedito di ridare un aspetto migliore alle aree verdi e alle strade della città. Marina, responsabile dell’iniziativa, ha regalato ai volontari e ai passanti, una copia omaggio della guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, che suggerisce anche di Aiutare ad Aver Cura del Pianeta, “[…] dopotutto è il posto in cui viviamo”.

Il gruppo di cittadini non si ferma qui e vuole lanciare un appello a tutti i foggiani: “Se tutti ci prendiamo cura del nostro ambiente, la nostra città prenderà sicuramente un altro aspetto.” Le iniziative continueranno nella prossima settimana. Per informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com .