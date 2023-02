“Siamo disgustati dalle continue offese che ormai da mesi e soprattutto negli ultimi giorni hanno come bersaglio la nostra associazione politico culturale, Candela Protagonista”. Lo scrive in una nota il Direttivo dell’associazione, accusato da alcuni della sconfitta elettorale alle Elezioni Provinciali di Nicola Gatta. “Siamo stati additati come invidiosi, ma non lo siamo affatto. Non siamo invidiosi di una politica cialtrona, clientelare e affarista. Siamo per una politica onesta, trasparente, che favorisca il confronto, il dialogo, la partecipazione attiva dei cittadini e soprattutto la meritocrazia – affermano -. I nostri amministratori scrivono tanto su Facebook, ci insultano tutti i giorni, ma non accettano la nostra proposta relativa alla diretta streaming dei Consigli Comunali. È evidente che non hanno il coraggio di confrontarsi, amano solo i monologhi, scritti sui social, dove il like e il commento degli adulatori di turno fanno sì che il clima all’interno della nostra comunità diventi sempre più teso”.

Poi la proposta: “Vogliamo che si torni al confronto e al dialogo, ai quali Gatta e company fuggono continuamente. Vogliamo che si torni parlare semplicemente di politica”, dicono.