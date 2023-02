Darwin va in città: come l’urbanizzazione influenza l’evoluzione è il titolo del seminario, in programma domenica 12 febbraio 2023 al Museo di Storia Naturale di Foggia, in viale Giuseppe Di Vittorio 31, a partire dalle ore 17.00.

Anche quest’anno, dunque, il Polo Biblio-Museale di Foggia aderisce al Darwin Day, celebrazione annuale, che si svolge in tutto il mondo in occasione dell’anniversario di nascita del padre della teoria dell’evoluzione.

Al centro dell’incontro, un’analisi scientifica, ma dal taglio divulgativo, dei cambiamenti che stanno interessando le specie animali nel contesto urbano. Un cambiamento sempre più significativo che contribuisce alla formazione di nuove specie e di nuovi habitat creati proprio dall’uomo. In programma anche una visita guidata alle sale espositive del Museo.

Tappa centrale della visita, la saladedicata all’Evoluzione e alle teorie di Charles Darwin. Si tratta di un ampio spazio che ospita anche un murale permanente sulle esplorazioni compiute da Darwin, a bordo del Beagle, dalle Isole di Capo Verde alle Falkland, dalle coste del Sud America alle Isole Galápagos, fino all’Australia.

L’evento, ad ingresso libero su prenotazione, è curato dal personale scientifico del museo. Sul portale della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, invece, nell’Area Percorsi del catalogo online (www.lamagnacapitana.it), una ricca bibliografia dedicata a Darwin e all’Evoluzionismo: https://www.lamagnacapitana.it/SebinaOpac/list/darwin/377680986775

Prenotazioni: Tel. 0881.706460 – email: museodistorianaturale.foggia@regione.puglia.it