In seguito alle dimissioni del prof. Limone, Rettore dell’Università di Foggia, sono state indette le elezioni per il Rettorato che inizieranno il 15 marzo. A tutti gli otto candidati, il sindacato studentesco Link Foggia avanza delle proposte, da perseguire nel prossimo mandato rettorale, a favore della comunità studentesca.

“Il mandato del prof.Limone ha visto profondi cambiamenti in seno al nostro Ateneo. Se il periodo Covid è stato gestito in maniera efficace da parte della governance, l’aumento dei corsi di laurea, con il consequenziale incremento delle immatricolazioni, e il successivo ritorno in presenza ha svelato le contraddizioni e le difficoltà da tempo esistenti. In particolare l’assenza di una riflessione nazionale e locale in tema di didattica e spazi ha creato enormi problemi alla comunità studentesca”. Dichiara Francesca Stella, coordinatrice di Link Foggia

“L’ambizione della governance di Ateneo è trasformare Foggia in una città universitaria a tutti gli effetti. D’altro canto crediamo che sia assente una visione organica di sviluppo complessivo del territorio di Foggia e provincia” “Ai candidati al Rettorato vogliamo portare i bisogni della comunità studentesca.

La retorica della centralità dello studente nei programmi di sviluppo di Ateneo deve essere sostanziata da interventi precisi e programmati. Per questo motivo, abbiamo stilato un documento programmatico con le priorità e le rivendicazioni principali costruite assieme alla comunità studentesca nel corso di questi mesi. Ci auguriamo che i candidati al Rettorato sottoscrivano il nostro documento e possano assumersi l’impegno di portare avanti queste proposte a elezioni concluse” Conclude Francesca Stella.