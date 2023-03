Un incendio, a Stornarella, ha distrutto i locali di un mobilificio situato in via Piave, alla periferia della città. Le fiamme sono divampate intorno alle 8 di questa mattina e in breve tempo hanno avvolto una tettoia di circa 300 mq vicina alla zona di lavorazione dell’attività commerciale.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Cerignola, Deliceto e San Giovanni Rotondo oltre a due autobotti provenienti dal Comando provinciale di Foggia. Secondo i primi rilievi, non ci sarebbero feriti e il rogo potrebbe essere sttao provocato da un cortocircuito di un locale vicino.