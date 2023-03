In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna l’Università di Foggia ha organizzato una serie di iniziative volte a promuovere la parità di genere, la lotta alle discriminazioni e dare importanza alle donne che, nel corso dei secoli, hanno lasciato un segno in ogni campo di ricerca. Il CUG – Comitato Unico di Garanzia – dell’Unifg ha scelto di allestire “Women in Science”, una particolare mostra che popolerà tutti i dipartimenti dell’Ateneo a partire dall’8 marzo. Ritratti e storie di protagoniste d’eccezione del progresso sociale, economico, scientifico e culturale dell’ultimo secolo saranno esposti tra i corridoi dell’Università di Foggia in modo permanente.

L’idea nasce anche dalla voglia di colmare l’oramai noto gender gap esistente all’interno dei Corsi di Laurea ad indirizzo scientifico, sottolineando l’importante ruolo dell’Unifg nella promozione dei corsi di laurea STEM. L’Università di Foggia, infatti, rientra tra i primi dieci atenei italiani per presenza di donne iscritte a corsi di laurea ad indirizzo scientifico. Saranno quindici i pannelli, corrispondenti ad altrettante giuriste, scienziate, insegnanti, economiste, imprenditrici e ricercatrici, che illustreranno le loro storie straordinarie. Il QR code posizionato su ogni pannello, poi, permetterà di accedere ad una pagina di approfondimento sulla storia e le opere di ogni donna.

Anche “La voce delle donne nel mondo”, reading letterario organizzato dal CLA – Centro Linguistico di Ateneo – e dal Consiglio degli Studenti dell’Unifg , si inserisce tra le attività ideate e promosse dall’Università di Foggia in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Dalle 10,30 di mercoledì 8 marzo, nella sala Bruno di Fortunato di Palazzo Ateneo, studentesse, studenti, docenti e personale TA daranno voce a brani sul tema nelle lingue originali (con traduzione in italiano a schermo) di autrici della letteratura internazionale. Nel pomeriggio, poi, verrà proiettato gratuitamente, sulla piattaforma e-learning dell’Unifg, il lungometraggio La donna che canta, film diretto da Denis Villeneuve.