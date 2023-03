Omicidio a Carlantino dove una donna di 45 anni è stata uccisa dal marito. Il delitto è avvenuto oggi pomeriggio. Sul posto i carabinieri. Pare che dopo il delitto l’uomo abbia tentato il suicidio.

Petronilla De Santis, il nome della vittima, è stata uccisa a coltellate dal marito 54enne Antonio Carrozza, che ha poi tentato di suicidarsi lanciandosi dal balcone per essere poi soccorso e trasportato al Policlinico Foggia. L’omicidio è avvenuto nell’abitazione dei due, in via Cesare Battisti. Il 54enne, trasportato in elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia, non sarebbe in pericolo di vita. Secondo gli inquirenti all’origine del gesto ci siano problemi psichici dell’uomo. La coppia aveva quattro figli.