Lo stadio Monterisi dell’Audace Cerignola ha il suo maxischermo. Il debutto ufficiale è avvenuto nel corso della vittoriosa gara contro la Virtus Francavilla, terminata 1-0 per i gialloblu per merito del gol di Malcore.

“Con l’assessore Cicolella abbiamo fatto un regalo alla Città, alla tifoseria, alla società dell’Audace Cerignola. Il Monterisi potrà godere di un maxischermo di ultima generazione in cui saranno riportati tempo di gioco, formazioni, punteggio, marcatori. Un piccolo intervento che accomuna il Monterisi ai grandi stadi italiani”, ha commentato il sindaco Bonito. Il Cerignola affronterà il Foggia in un derby importantissimo domenica 19 marzo alle ore 15 in casa.