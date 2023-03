L’assunzione dell’Ingegnere Rocco Alessandro Colangelo rappresenta l’undicesima assunzione negli ultimi 4 anni della Amministrazione Lasorsa. Determinando un vero e proprio record di assunzioni. Lo annuncia in una nota Francesco Grillo, Assessore al Personale.

“Uno dei problemi principali che questo esecutivo ha dovuto affrontare , fin dall’inizio, è stato sicuramente l’organico limitato che presentava l’Ente. Non a caso in questi mesi si è dovuto fare fronte a diversi pensionamenti che ci sono stati all’interno dei vari uffici – dice Grillo -. Proprio per questo l’obiettivo è stato, fin da subito, quello di potenziare la pianta organica del Comune di Orta Nova. In questi anni, grazie ai vari concorsi pubblici messi in atto, sono state assunte diverse figure che hanno sicuramente potenziato i vari settori dell’Ente Comunale”. Queste le figure assunte

2 istruttori amministrativi presso l’Ufficio Segreteria e l’Ufficio anagrafe;

1 stabilizzazione di un’assistente sociale;

1 istruttore amministrativo presso l’Ufficio Tributi;

1 istruttore contabile presso l’Ufficio Ragioneria;

1 istruttore tecnico presso l’Ufficio tecnico;

2 agenti di polizia locale;

1 comandante di Polizia locale;

1 stabilizzazione di un istruttore tecnico presso l’Ufficio tecnico;

1 collaboratore amministrativo presso l’Ufficio Protocollo.

“Rafforzare la pianta organica di un Ente significa soprattutto potenziare l’efficienza dei servizi. Per questo non posso non ringraziare l’Ufficio Personale per l’ottimo lavoro svolto in questi anni e soprattutto il grande lavoro portato avanti dall’amministrazione Lasorsa in tutti questi mesi con grande dedizione e serietà”, afferma Grillo.