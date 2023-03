GENER-AZIONE PARITA’ – Il ruolo della Formazione Professionale nella valorizzazione delle competenze”

, Editrice di Matilda, che ripercorrerà l’identità e la consapevolezza delle donne nella storia. Concluderà il prof. Sebastiano Leo, Assessore regionale alle Politiche del lavoro e alla Formazione Professionale, il quale tratterà il tema della formazione come leva strategica per l’occupabilità giovanile e, in particolare, femminile.

cerimonia di consegna degli Attestati di Qualifica