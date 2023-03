Piena solidarietà da CIA Agricoltori Italiani Capitanata a Giovanni Russo, il funzionario del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, a capo del Settore Forestale, vittima di un gravissimo e ignobile atto di intimidazione nei giorni scorsi. “Siamo addolorati e preoccupati per quanto accaduto. La distruzione della casa di campagna di Giovanni Russo e la devastazione di alberi d’ulivo, tavoli e staccionate, mettono in rilievo come l’azione sia stata compiuta da un vero e proprio gruppo criminale”, ha dichiarato Angelo Miano, presidente di CIA Capitanata. “L’auspicio”, ha aggiunto Nicola Cantatore, direttore provinciale dell’organizzazione sindacale degli agricoltori, “è che i responsabili siano individuati e assicurati alla giustizia”.