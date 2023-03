I Carabinieri hanno restituito all’avente diritto il Camper – Laboratorio Mobile per la Campagna di Prevenzione Cardiologica. Il proprietario, SFORNA Giampaolo, titolare della Med & Work s.r.l., si è recato presso la Compagnia Carabinieri di Cerignola questa mattina. Ad accoglierlo i militari del locale Comando Compagnia con i quali, prima della riconsegna, ha effettuato un accurato controllo del mezzo. Il camper, sostanzialmente intatto con qualche danno strutturale dovuto all’asportazione, presentava a bordo tutto il materiale medico sanitario.

Il veicolo era stato asportato sabato scorso a Cerignola, in via Puglie. I Carabinieri della Sezione Operativa si sono attivati fin da subito al fine di ritrovare il veicolo, rinvenuto finalmente ieri mattina in via Vecchia Napoli con all’interno un biglietto di scuse: “Scusateci per il disguido che abbiamo causato…” firmato “I ladri”. Il Sig. SFORNA Giampaolo è ripartito alle ore 10:30 promettendo di ritornare a Cerignola e promuovere nuovamente la Campagna di Prevenzione Cardiologica che purtroppo lo scorso sabato è saltata in relazione al furto del mezzo.