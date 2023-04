Con Determinazione Dirigenziale n. 51 del 06/04/2023 del Dipartimento Mobilità sezione trasporto pubblico locale e intermodalita’, la Regione Puglia ha ammesso a finanziamento l’intervento “6.3.“ che prevede la razionalizzazione ed il potenziamento del trasporto pubblico locale a servizio della scuola, di cui all’Accordo di Programma Quadro Strategia dell’Area Interna “Monti Dauni” n. reg. 10011 del 18/06/2019, sulla base della progettazione di dettaglio trasmessa dalla Provincia di Foggia, nell’ambito delle attività di progetto e di sviluppo che l’Ente provincia intende attuare in tutto il territorio provinciale.

Tale progettazione prevede l’attivazione di 4 nuovi collegamenti automobilistici in favore dei poli scolastici di Accadia, Deliceto, Bovino, Candela, Sant’Agata di Puglia con l’istituzione delle seguenti linee sperimentali di competenza della Provincia di Foggia:

1) Rocchetta Sant’Antonio – Candela – Sant’Agata di Puglia; 2) Monteleone di Puglia – Accadia – Deliceto – Bovino;

3) Monteleone di Puglia – Panni – Bovino – Deliceto;

4) Sant’Agata di Puglia – Accadia – Deliceto;

La Regione ha indicato come soggetto attuatore la Provincia di Foggia e come Capofila il Comune di Bovino.