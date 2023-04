La Polizia di Stato, con l’approssimarsi della Santa Pasqua, ha incontrato i bambini del reparto di Neuropsichiatria infantile e Chirurgia pediatrica presso gli “Ospedali Riuniti” di Foggia.

Il Direttore Generale, Giuseppe Pasqualone, insieme ai medici e agli infermieri del Reparto, hanno accolto il Questore Ferdinando Rossi, accompagnato da una rappresentanza del Coro Polifonico della Questura di Foggia per donare ai piccoli pazienti delle uova di Pasqua ed un sorriso.

In particolare, il Coro della Questura di Foggia, nell’ambito del progetto #NoiperVoi inaugurato nell’anno 2019, con parte del ricavato della serata di beneficenza tenutasi lo scorso 21 dicembre presso il “Teatro Giordano”, ha acquistato delle uova di cioccolato dall’Associazione Genitori e Amici Piccoli Emopatici (AGAPE) con sede in San Giovanni Rotondo (FG), il cui ricavato contribuirà a sostenere le diverse attività per l’assistenza dei bambini e ragazzi del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”.