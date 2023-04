A Torremaggiore, nel suo celebre Santuario, Maria Santissima Madonna della Fontana viene custodita con molta cura ed infinita devozione, tanto che recentemente ha ricevuto un importante restauro che ne ha impreziosite le vesti. La Madonna della Fontana, a 40 anni dalla sua Incoronazione, continua a proteggere con il suo sguardo di Madre amorevole. Gli appuntamenti per onorarla anche quest’anno sono stati innumerevoli.

Non sono mancati momenti ludici per i più piccini, di gastronomia per far conoscere le prelibatezze culinarie ai turisti più esigenti, tra cui gli incomparabili ‘torcinelli’ dal profumo inebriante ed invitante. Tutto è stato sapientemente organizzato dal Comitato Festa, (con Presidente Matteo Calabrese), attraverso festeggiamenti che sono iniziati già dalla domenica di Pasqua con l’intronizzazione della Sacra Vergine al termine della Santa Messa, celebrata da don Francesco De Vita nel Santuario dedicatoLe. Si sono così susseguite in armonia delle giornate ricche di eventi, a partire dalla serata di lunedì 10 aprile, giorno della Pasquetta, in cui si è tenuta la benedizione dei mezzi di autotrasporto che hanno sfilato dinanzi al Santuario.

Martedì 11 e mercoledì 12 aprile si sono tenute invece le processioni religiose per le vie cittadine, accompagnate dalle preghiere, le melodie delle bande musicali, i fuochi pirotecnici, la devozione dei fujentes e gli applausi commoventi. La festa della Madonna della Fontana per i Torremaggioresi è un ritrovo di vita. È un riacquistare la fiducia nella Divina Provvidenza e nella maternità amorevole di una Madre che possa esaudire le preghiere di ognuno, ma non meramente in vista di ‘grazie concesse’.

Ogni serata è stata allietata con concerti, spettacoli di intrattenimento, fuochi pirotecnici, bancarelle, per cui si ringraziano: il Comitato della Santissima Madonna della Fontana; le Associazioni locali; le Forze dell’Ordine; la Sicurezza ed i Responsabili; l’Amministrazione Comunale, il Sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo; la Cittadinanza tutta e tutti gli ospiti che hanno contribuito ad allietare il grande evento.

I festeggiamenti si sono conclusi con l’esibizione del gruppo “Le Vibrazioni” tra un bagno di folla esultante in Piazza Incoronazione, ed a cui è seguito uno spettacolo piromusicale in zona San Matteo, (località Pacicco), organizzato dal Comitato Festa. Un ricordo speciale è stato dedicato a don Dario Faienza, il Parroco della Chiesa della Fontana venuto a mancare qualche anno fa.