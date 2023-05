Cerignola attende il Giro d’Italia con importanti novitร sulla viabilitร in vista della tappa Cerignola- Melfi del Giro E, in programma l’8 maggio. In particolare, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dell’8 maggio, saranno chiuse al traffico le seguenti vie: ๐—ฃ๐—ถ๐—ฎ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ ๐——๐˜‚๐—ผ๐—บ๐—ผ, ๐—–๐—ผ๐—ฟ๐˜€๐—ผ ๐—ฅ๐—ผ๐—บ๐—ฎ, ๐—–๐—ผ๐—ฟ๐˜€๐—ผ ๐—”. ๐— ๐—ผ๐—ฟ๐—ผ, ๐—ฉ๐—ถ๐—ฎ ๐—š๐—ฒ๐—ป. ๐—”. ๐——๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—–๐—ต๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ, ๐—ฉ๐—ถ๐—ฎ ๐—š๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—น๐—ฒ, ๐—ฉ๐—ถ๐—ฎ ๐—•๐—ผ๐—ฟ๐˜€๐—ฒ๐—น๐—น๐—ถ๐—ป๐—ผ, ๐—ฉ๐—ถ๐—ฎ ๐—š. ๐——๐—ถ ๐—ฉ๐—ถ๐˜๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ, ๐—ฉ๐—ถ๐—ฎ ๐—™.๐—น๐—น๐—ถ ๐—ฅ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—น๐—น๐—ถ, ๐—ฃ๐—ถ๐—ฎ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ฎฬ€, ๐—ฃ๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ผ ๐—ฆ๐—ฎ๐—ป ๐—ฅ๐—ผ๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ, ๐—ฉ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฆ๐—ฎ๐—ป ๐—ฅ๐—ผ๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ, ๐—ฉ๐—ถ๐—ฎ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ผ๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ, ๐—ฉ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ฃ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฆ.๐—ฃ. ๐Ÿต๐Ÿฑ.

Inoltre, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ci saranno restrizioni per gli autobus al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori. รˆ stato presentato il prospetto delle variazioni all’itinerario degli autobus.

A Foggia, invece, sempre lunedรฌ 8 maggio dalle ore 8 alle ore 16, per il passaggio da Foggia del Giro d’Italia, divieto di sosta su via San Severo, viale Candelaro, viale Ofanto (da via Napoli a viale degli Aviatori) e viale degli Aviatori fino alla rotatoria della statale per Candela. Le auto in sosta saranno rimosse sin dalle prime ore del mattino.