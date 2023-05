I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Giovanni Rotondo, unitamente a quelli della Stazione di San Marco in Lamis, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due indagati residenti nel comune di San Severo, per i reati di furti in abitazione, consumati nei comuni di San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis.

Le indagini svolte dagli operanti sotto la costante direzione e coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, si sono concentrate nell’arco temporale compreso tra luglio 2022 e febbraio 2023, in seguito alla presentazione di alcune denunce per furto sporte dalle parti offese residenti nei due comuni garganici, a cui è seguito un sopralluogo dei militari. Le indagini consentivano di appurare che i due indagati operavano in orari diurni introducendosi in abitazioni site all’interno di condomini e, con grande rapidità, si impossessavano di denaro, gioielli e oggetti di valore; la refurtiva di diversi furti è stata in seguito, almeno in parte, recuperata dai Carabinieri e poi riconosciuta dalle vittime dei furti in abitazione.