Le tematiche ambientali sono, oggi più che mai, al centro del dibattito politico, culturale e pedagogico internazionale. Il nostro pianeta ci invia ogni giorno segnali chiari che bisogna agire concretamente per adottare stili di vita più sostenibili ed eco-friendly. Proprio per questo, ad un mese esatto dalla Giornata della Terra indetta dalle Nazioni Unite, nelle giornate del 22 & 23 maggio 2023 il Learning Science Hub dell’Unifg presenta “Le 10 Regole del Green”, un evento dedicato alla sostenibilità e all’educazione ambientale. Le tematiche ecologiche costituiscono, ad oggi, un’urgenza collettivamente riconosciuta: compito delle istituzioni è dunque quello di diffonderne la conoscenza, analizzando e disseminando buone pratiche, strategie e soluzioni concrete.

L’inziativa si terrà presso la Città del Cinema di Foggia (P.le Anna De Lauro Matera, 71122 Foggia) dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (22 maggio) e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (23 maggio). “Le 10 Regole del Green” si articolerà dunque in due giornate, con attività e destinatari differenti:

22/05 : sessione plenaria presso le Sale 1-2-3 con esponenti delle istituzioni scolastiche e relatori di diverso settore; laboratori a tema green per studentesse e studenti presso la Galleria (I piano); l’audience della plenaria sarà composta da docenti in formazione e/o in servizio, dirigenti scolastici, membri della comunità accademica;

: sessione plenaria presso le Sale 1-2-3 con esponenti delle istituzioni scolastiche e relatori di diverso settore; laboratori a tema green per studentesse e studenti presso la Galleria (I piano); l’audience della plenaria sarà composta da docenti in formazione e/o in servizio, dirigenti scolastici, membri della comunità accademica; 23/05: attività di raccolta dati, per mezzo di focus groups, con gli insegnanti come target principale; la giornata sarà dedicata principalmente agli stakeholder del corpo docente in servizio e/o in formazione.

L’organizzazione delle due giornate è finalizzata alla produzione di un progetto editoriale per la scuola, da co-creare sotto la supervisione artistica di Giuseppe Guida, noto fumettista e illustratore del territorio, con alle spalle numerose pubblicazioni su temi sociali e di notevole risonanza mediatica. Nella sessione plenaria prevista per il 22 maggio, inaugurata dai saluti del Magnifico Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, si susseguiranno gli interventi tematici del prof. Agostino Sevi, e della prof.ssa Rosaria Marino, della prof.ssa Manuela Ladogana del prof. Domenico Monacis e del prof. Luigi Traetta, con la moderazione della prof.ssa Giusi A. Toto. Ospiti d’eccezione per la giornata, oltre a Giuseppe Guida, che svelerà qualche primo dettaglio su “Le 10 Regole del Green”, saranno presenti Lorenzo Flenghi, content creator di grande tendenza sulla piattaforma TikTok, Mattia Placido, startupper e ideatore di Doitgreen e Potito Ruggiero, giovane attivista green del territorio. Nel corso dello stesso pomeriggio, si terranno laboratori tematici e pratici per studentesse e studenti di scuola superiore di II grado; a seguire, il 23 maggio 2023, docenti e altri stakeholder del mondo della scuola saranno invitati a partecipare ad una raccolta dati sui temi affrontati nelle due giornate, sotto la supervisione di dottorandi e ricercatori afferenti al network di ricerca Learning Sciences dell’Università di Foggia. Per aggiornarti su tutti gli eventi in programma, visita il sito www.unifg.it.