Un’escursione letteraria nel bosco dell’Incoronata per leggere insieme ad alta voce in tappe itineranti. È il nuovo appuntamento organizzato dal Presidio del Libro di Foggia RivoltaPagina, in programma domenica 28 maggio 2023 per promuovere la lettura in modo originale e divertente. Partenza alle ore 10.00 nell’area picnic, arrivo al fiume Cervaro alle ore 12.15. Un totale di circa un chilometro e settecento metri, in gran parte pianeggiante. Previste quattro tappe intermedie, con la lettura di brani su temi ambientali.

Altre letture saranno condivise dai partecipanti, una volta arrivati a destinazione, lungo il fiume, dove si sosterrà per la pausa pranzo al sacco, con l’accompagnamento di prodotti messi a disposizione dalla bottega Centonove/Novantasei, sponsor dell’iniziativa. Nel pieno rispetto della sostenibilità, si consiglia di utilizzare solo eco-stoviglie, rigorosamente non di plastica usa e getta. Prima del rientro, tutti i partecipanti provvederanno alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Rientro previsto intorno alle ore 15.00, con ripartenza verso casa intorno alle ore 16.00. Partecipazione gratuita, ma con prenotazione obbligatoria. Ci si può prenotare via email all’indirizzo: presidiofgrivoltapagina@gmail.com

Si consigliano scarpe e abbigliamento comodi, borraccia di acqua, uno zainetto con il pranzo a sacco e un libro con il brano da condividere insieme agli altri. L’iniziativa s’inserisce nel ricco calendario di eventi organizzati da RivoltaPaginanell’ambito del nuovo progetto tematico annuale che, a livello nazionale, quest’anno è dedicato al celebre verso di John Donne, Nessun uomo è un’isola.

Nato su impulso della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, il Presidio riunisce diverse associazioni: Aspin – Associazione di Promozione Interculturale Neuroscienze, I semi, I fratelli della Stazione, Agata, IFun, Louis Braille, Spazio Baol, l’Università delle tre età, i gruppi di lettura “Viaggi tra le righe” della Biblioteca, “Foggia Legge” dell’associazione di promozione sociale “Parole contrarie”, “Un libro sul lettino” del Ruolo Terapeutico e il GDL del Centro Clinico Ipsum.